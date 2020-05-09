Скасування вихідного на 9 травня треба обговорювати з громадянами – голова УІНП

Скасування офіційного вихідного у День перемоги 9 травня потрібно обговорити з громадянами.

Такої думки дотримується голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

– До цього питання треба підійти з наукової точки зору. Провести опитування, спитати громадян, порадитись з експертами. Я не бачу жодної необхідності прив’язувати вихідний до 9-го. Можна зробити 8-го, можна скасувати. З точки зору національної пам’яті, це питання другорядне, – зазначив Дробович.

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За його словами, тут важливий принцип інформованої згоди.

– Якщо щось хочуть зробити з тобою, з твоїм тілом, з твоїм майбутнім, тебе мають проінформувати та запропонувати вибір. Роль УІНП проінформувати громадян, зробити максимально доступним те, що було викривлено, спотворене, оббріхане раніше, і запропонувати визначатися, — додав Дробович.

До речі, згідно з опитуванням, близько половини українців дотримуються думки, що дата 9 травня говорить про перемогу радянського народу у Великій Вітчизняній війні, але третина розуміє День перемоги як перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні і внесок в неї українського народу.