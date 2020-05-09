У Кіровоградській області від коронавірусу помер лікар дитячої обласної лікарні. Підозрюють, що він міг заразитися від свого брата, також медпрацівника, який помер від вірусу 17 квітня.

63-річний чоловік із Кропивницького перебував на госпіталізації.

– Тривалий час він був на штучній вентиляції легень, – йдеться в повідомленні Кіровоградської ОДА.

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Брат померлого працював лікарем Центру екстреної медичної допомоги. Спеціалісти також не змогли врятувати його життя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Харківській області коронавірус підтвердили у п’ятимісячної дитини. Нині немовля перебуває у лікарні з мамою.

Джерело: Кіровоградська ОДА