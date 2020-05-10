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Травень, 10 в 9:20
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні запровадили 12 березня. Сперше обмеження мали тривати два тижні, але згодом їх продовжили до 24 квітня, а відтак до 11 травня.
На позачерговому засіданні уряду 4 травня Денис Шмигаль заявив, що карантин продовжать до 22 травня, але
з 11 травня будуть пом’якшення.
Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін. З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.
Навчальний рік у всіх школах завершиться дистанційно.
У 2019-2020 навчальному році
школи не проводитимуть масових заходів, зокрема – останніх дзвінків та випускних вечорів.
Станом на 10 травня
в Україні коронавірус виявили у 15 232 людей.
За добу зафіксували 522 нових випадки.
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09:58
-
10 травня
Станом на 9.00 10 травня в Україні зафіксовано 15 232 випадки коронавірусної інфекції.
22:52
-
09 травня
У Чернівецькій області 89 людей захворіли на Covid-19. Серед них 29 випадків – у Чернівцях.
Таким чином на Буковині уже зафіксовано 2 268 випадків захворювання на коронавірус.
Ще 18 людей побороли хворобу.
21:42
-
09 травня
Станом на вечір 9 травня у Рівненській області зафіксовано
27 нових випадків захворювання на Covid-19. Вік хворих від 1 до 80 років.
Загалом у Рівненській області 945 випадків захворювання на коронавірус. З них – 209 медпрацівників, 77 – дітей.
Госпіталізовано – 219 хворих (3 – дітей, 16 – медиків), на самоізоляції перебувають 542. Через ускладнення, викликані коронавірусом, померло 19 людей, одужало 165 хворих.
20:22
-
09 травня
У Києві з 10 травня працюватимуть 19 ринків
У Києві 19 ринків отримали дозвіл на роботу з 10 травня. За інформацією Держпродспоживслужби, вони забезпечили виконання протиепідемічних вимог.
Тому дозвіл на роботу отримали:
Торгівельний майданчик Феофанівський, вул. Заболотного 48-А.
Ринок Деміївський, вул. Ізюмська, 1.
ТРК Базар на лісовій, вул. Попудренка, 65.
Ринковий комплекс Маяк, вул. Попудренка, 90/2
КП Володимирський ринок, вул. Антоновича, 115.
ТОВ Печерський ринок, Печерська площа, 1.
Ілліс, вул. Чорнобильська, 16/80.
КП Бессарабський ринок, Бессарабська площа, 2.
Ринок Лівобережний, вул. Сверстюка, 3.
Т/М Дарниця, ПрАТ Дніпровський ринок, вул. Попудренка, 5.
ТОВ Путь, ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1.
Ринок ПП Колібріс, вул. Л. Курбаса, 6.
Ринок Одеський, проспект Академіка Глушкова, 32-38.
Ринок Вигурівський, вул. Бальзака, 94.
Ринок Нивки, вул. Щербаківського, 47.
МПП Турбота, вул. Туполєва, 13.
Ринок Західний, вул. Депутатська, 2.
Ринок Відрадненський, бульвар В. Гавела, 18.
Ринок Лук’янівський, вул. Іллєнка, 1.
19:46
-
09 травня
У Херсонській області через спалах коронавірусу
на карантин закрили села Андріївка (Скадовський район), а також Гладківка (Голопристанський район).
Обмежувальні заходи у цих районах триватимуть три дні – до 6.00 12 травня.
18:25
-
09 травня
У Кіровоградській області від коронавірусу померли брати-лікарі
У Кіровоградській області від коронавірусу помер лікар дитячої обласної лікарні. Підозрюють, що він міг заразитися від свого брата, також медпрацівника, який помер від вірусу 17 квітня.
Брат померлого працював лікарем Центру екстреної медичної допомоги. Спеціалісти також не змогли врятувати його життя.
17:16
-
09 травня
У Збройних силах України на Covid-19 хворіє 40 осіб, за минулу добу підтверджено вісім нових випадків.
Загалом одужало 53 особи, двоє людей померли. На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 314 осіб.
Про це повідомляють у
Командуванні медичних сил ЗСУ.
17:09
-
09 травня
У КМДА затвердили
вимоги до роботи літніх та сезонних майданчиків кафе і ресторанів в умовах карантину.
Серед них зокрема такі:
відстань між місцями для сидіння за сусідніми столиками має становити не менше 1,5 м;
за одним столиком можуть сидіти не більш як два клієнти (без урахування дітей молодше 14 років);
замовлення повинні робитися та видаватися дистанційно – через спеціально облаштоване вікно або вхідні двері закладу;
офіціант може приймати чи видавати замовлення лише за умови дотримання відстані не менше 1,5 метра між ним та клієнтом;
місце видачі замовлень та розрахунку має бути облаштоване столиком чи поличкою для передачі замовлення без особистого контакту з клієнтом – і таким чином, щоб унеможливити вхід відвідувачів всередину закладу;
має бути забезпечена можливість безготівкового (безконтактного розрахунку);
меню має бути розміщене для ознайомлення поруч із місцем прийняття-видачі замовлень без можливості його видачі клієнтам.
14:57
-
09 травня
У Харківській області за минулу добу Covid-19 лабораторно підтверджений у 52 осіб, зокрема у 6 медиків і у 5-місячної дитини.
Про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Кучер.
– Наймолодшому хворому серед підтверджених випадків за останню добу – 5 місяців. Дитина в лікарні з мамою, – написав Кучер.
14:01
-
09 травня
Літаками з Німеччини, Нідерландів, Єгипту та Великої Британії до аеропорту Бориспіль у п’ятницю прибули майже 700 українців.
Про це повідомили у
МВС.
У обов’язковому порядку прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено.
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