PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)

Станом на 10 травня 2020 року коронавірус підтвердили у  15 232 українців, померли 391 людей, одужали 3 060.

За добу зафіксували 522 нових випадків.

Найбільше випадків у Чернівецькій області (2 268), Київській області (965), Закарпатській області (695).

Читайте: Коронавірус не подолано: у МОЗ побачили, що українці “розслабилися”

Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)

10 травня міністерство охорони здоров’я затвердили правила роботи закладів у карантин.

З 11 травня почнуть роботу заклади громадського харчування на виніс, відкриваються літні майданчики кафе і ресторанів за умови дотримання дистанції між відвідувачами в 1,5 метра.

  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
  • Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)
Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА) / 9 фотографий

Також запрацюють музеї і бібліотеки.

Послаблення карантину 11 травня ГРАФІКА

У  Києві 10 травня лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус ще у 34 людини. Нині в столиці 1805 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. 37 випадків – летальні.

Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)

У Києві з 10 травня запрацювало 19 ринків.

За інформацією Держпродспоживслужби, вони забезпечили виконання протиепідемічних вимог.

Відкрились:

  • Торгівельний майданчик Феофанівський, вул. Заболотного 48-А.
  • Ринок Деміївський, вул. Ізюмська, 1.
  • ТРК Базар на лісовій, вул. Попудренка, 65.
  • Ринковий комплекс Маяк, вул. Попудренка, 90/2
  • КП Володимирський ринок, вул. Антоновича, 115.
  • ТОВ Печерський ринок, Печерська площа, 1.
  • Ілліс, вул. Чорнобильська, 16/80.
  • КП Бессарабський ринок, Бессарабська площа, 2.
  • Ринок Лівобережний, вул. Сверстюка, 3.
  • Т/М Дарниця, ПрАТ Дніпровський ринок, вул. Попудренка, 5.
  • ТОВ Путь, ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1.
  • Ринок ПП Колібріс, вул. Л. Курбаса, 6.
  • Ринок Одеський, проспект Академіка Глушкова, 32-38.
  • Ринок Вигурівський, вул. Бальзака, 94.
  • Ринок Нивки, вул. Щербаківського, 47.
  • МПП Турбота, вул. Туполєва, 13.
  • Ринок Західний, вул. Депутатська, 2.
  • Ринок Відрадненський, бульвар В. Гавела, 18.
  • Ринок Лук’янівський, вул. Іллєнка, 1.

У Збройних силах України підтвердили вісім нових випадків коронавірусу.

10 травня від коронавірусу помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк.

У медика підтвердили Covid-19 шість днів тому.

Нагадаємо, рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину затвердив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка