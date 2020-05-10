Станом на 10 травня 2020 року коронавірус підтвердили у 15 232 українців, померли 391 людей, одужали 3 060.

За добу зафіксували 522 нових випадків.

Найбільше випадків у Чернівецькій області (2 268), Київській області (965), Закарпатській області (695).

Читайте: Коронавірус не подолано: у МОЗ побачили, що українці “розслабилися”

10 травня міністерство охорони здоров’я затвердили правила роботи закладів у карантин.

З 11 травня почнуть роботу заклади громадського харчування на виніс, відкриваються літні майданчики кафе і ресторанів за умови дотримання дистанції між відвідувачами в 1,5 метра.



































Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА) / 9 фотографий

Також запрацюють музеї і бібліотеки.

У Києві 10 травня лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус ще у 34 людини. Нині в столиці 1805 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. 37 випадків – летальні.

У Києві з 10 травня запрацювало 19 ринків.

За інформацією Держпродспоживслужби, вони забезпечили виконання протиепідемічних вимог.

Відкрились:

Торгівельний майданчик Феофанівський, вул. Заболотного 48-А.

Ринок Деміївський, вул. Ізюмська, 1.

ТРК Базар на лісовій, вул. Попудренка, 65.

Ринковий комплекс Маяк, вул. Попудренка, 90/2

КП Володимирський ринок, вул. Антоновича, 115.

ТОВ Печерський ринок, Печерська площа, 1.

Ілліс, вул. Чорнобильська, 16/80.

КП Бессарабський ринок, Бессарабська площа, 2.

Ринок Лівобережний, вул. Сверстюка, 3.

Т/М Дарниця, ПрАТ Дніпровський ринок, вул. Попудренка, 5.

ТОВ Путь, ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1.

Ринок ПП Колібріс, вул. Л. Курбаса, 6.

Ринок Одеський, проспект Академіка Глушкова, 32-38.

Ринок Вигурівський, вул. Бальзака, 94.

Ринок Нивки, вул. Щербаківського, 47.

МПП Турбота, вул. Туполєва, 13.

Ринок Західний, вул. Депутатська, 2.

Ринок Відрадненський, бульвар В. Гавела, 18.

Ринок Лук’янівський, вул. Іллєнка, 1.

У Збройних силах України підтвердили вісім нових випадків коронавірусу.

10 травня від коронавірусу помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк.

У медика підтвердили Covid-19 шість днів тому.

Нагадаємо, рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину затвердив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.