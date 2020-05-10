Карантин в Україні: що відбувається 10 травня (КАРТА)

Станом на 10 травня 2020 року коронавірус підтвердили у 15 232 українців, померли 391 людей, одужали 3 060.
За добу зафіксували 522 нових випадків.
Найбільше випадків у Чернівецькій області (2 268), Київській області (965), Закарпатській області (695).
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10 травня міністерство охорони здоров’я затвердили правила роботи закладів у карантин.
З 11 травня почнуть роботу заклади громадського харчування на виніс, відкриваються літні майданчики кафе і ресторанів за умови дотримання дистанції між відвідувачами в 1,5 метра.
Також запрацюють музеї і бібліотеки.
У Києві 10 травня лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус ще у 34 людини. Нині в столиці 1805 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. 37 випадків – летальні.
У Києві з 10 травня запрацювало 19 ринків.
За інформацією Держпродспоживслужби, вони забезпечили виконання протиепідемічних вимог.
Відкрились:
- Торгівельний майданчик Феофанівський, вул. Заболотного 48-А.
- Ринок Деміївський, вул. Ізюмська, 1.
- ТРК Базар на лісовій, вул. Попудренка, 65.
- Ринковий комплекс Маяк, вул. Попудренка, 90/2
- КП Володимирський ринок, вул. Антоновича, 115.
- ТОВ Печерський ринок, Печерська площа, 1.
- Ілліс, вул. Чорнобильська, 16/80.
- КП Бессарабський ринок, Бессарабська площа, 2.
- Ринок Лівобережний, вул. Сверстюка, 3.
- Т/М Дарниця, ПрАТ Дніпровський ринок, вул. Попудренка, 5.
- ТОВ Путь, ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1.
- Ринок ПП Колібріс, вул. Л. Курбаса, 6.
- Ринок Одеський, проспект Академіка Глушкова, 32-38.
- Ринок Вигурівський, вул. Бальзака, 94.
- Ринок Нивки, вул. Щербаківського, 47.
- МПП Турбота, вул. Туполєва, 13.
- Ринок Західний, вул. Депутатська, 2.
- Ринок Відрадненський, бульвар В. Гавела, 18.
- Ринок Лук’янівський, вул. Іллєнка, 1.
У Збройних силах України підтвердили вісім нових випадків коронавірусу.
10 травня від коронавірусу помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк.
У медика підтвердили Covid-19 шість днів тому.
Нагадаємо, рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину затвердив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.