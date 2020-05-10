Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 10 травня у Києві підтвердили ще 34 випадки Covid-19.

Загальна кількість хворих зросла до 1 805. Одужали 138 киянина, а померли 37 інфікованих пацієнтів.

Хто захворів за останню добу:

23 жінки віком від 22 до 79 років;

11 чоловікiв віком від 22 до 74 років.

У лікарні столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нині у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 379 хворих, за добу +3;

– 379 хворих, за добу +3; Шевченкiвський район – 133 хворий, за добу +2;

– 133 хворий, за добу +2; Солом’янський район – 168 хворих, за добу +1;

– 168 хворих, за добу +1; Дніпровський район – 160 хворих, за добу +1;

– 160 хворих, за добу +1; Святошинський район – 108 хворих, за добу +3;

– 108 хворих, за добу +3; Деснянський район – 176 хворих, за добу +4;

– 176 хворих, за добу +4; Подільський район – 88 хворих, за добу +5;

– 88 хворих, за добу +5; Голосіївський район – 157 хворих, за добу +2;

– 157 хворих, за добу +2; Оболонський район – 128 хворих, за добу +2;

– 128 хворих, за добу +2; Дарницький район – 309 хворих, за добу +11.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який може початися 12 травня, якщо не буде різкого збільшення кількості хворих.

Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.

Читайте: Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з 11 травня будуть пом’якшення

З 11 травня у столиці запрацюють ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, станом на 10 травня в Україні 15 232 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 391 летальних 3 060 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 522 нових випадків.