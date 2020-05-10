За добу Covid-19 підтвердили у 34 киян – Кличко

У Києві 10 травня лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус ще у 34 людини.

Померло за минули добу троє хворих, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Нині в столиці 1805 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. 37 випадків – летальні.

– До лікарень столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів, – говорит Кличко.

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Одужали минулої доби четверо мешканців Києва. Всього в столиці коронавірус подолали 138 людей.

– Останнім часом найбільша динаміка захворюваності – в Дарницькому та Деснянському районах столиці. Ці райони – густонаселені і чимало людей не дотримуються правил безпеки, – додав Кличко.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про обмеження читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Віталій Кличко