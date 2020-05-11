Карантин в Україні: що відбувається 11 травня (КАРТА)

Станом на 11 травня 2020 року коронавірус підтвердили у 15 648 українців, померли 408 людей, одужали 3 288.

За добу зафіксували 416 нових випадків.

Найбільше випадків у Чернівецькій області (2 324), Івано-Франківській області (1 126) та Тернопільській області (1 018).

У Києві зафіксовано 1 871 випадків Covid-19.

Читайте: В Україні ослабили карантин: що дозволено з 11 травня і які заборони збереглися

Від сьогодні в Україні запрацювали перші заходи з послаблення карантину.

На Львівщині пом’якшення карантину запрацює тільки з 15 травня – це пов’язано зі збільшенням кількості хворих та летальних випадків від коронавірусу в області. Наразі у Львові з 11 травня дозволили роботу трьох музеїв просто неба: Територія терору, Шевченківський гай та Личаківський цвинтар.

У Києві за добу зафіксували 66 нових випадків коронавірусу. Станом на 11 травня 2020 року у столиці виявили 1 871 хворого на Covid-19.

Починаючи з 12 травня, у Києві збільшать кількість окремих рейсів наземного громадського транспорту, зокрема з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате.

У Збройних силах України не підтвердили жодного нового випадку коронавірусу.

Нагадаємо, рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину затвердив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.