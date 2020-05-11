Станом на 11 травня 2020 року в Україні зафіксовано 15 648 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

З них 408 летальні, 3 288 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 522 нових випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні – статистика по областях

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 553 випадки;

Волинська область — 482 випадки;

Дніпропетровська область — 731 випадок;

Донецька область — 100 випадків;

Житомирська область — 523 випадки;

Закарпатська область — 730 випадків;

Запорізька область — 329 випадків;

Івано-Франківська область — 1 126 випадків;

Кіровоградська область — 420 випадків;

місто Київ — 1 871 випадок;

Київська область — 1 000 випадків;

Львівська область — 798 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 223 випадки;

Одеська область — 646 випадків;

Полтавська область — 247 випадків;

Рівненська область — 978 випадків;

Сумська область — 154 випадки;

Тернопільська область — 1 018 випадків;

Харківська область — 595 випадків;

Херсонська область — 161 випадок;

Хмельницька область — 178 випадків;

Чернівецька область — 2 324 випадки;

Черкаська область — 342 випадки;

Чернігівська область — 77 випадків.

Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні

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