Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

Коронавірус в Україні зафіксовано у 15 648 осіб. За статистикою МОЗ, від коронавірусу в Україні померли 408 людей. Кількість тих, хто одужав, становить 3 288 осіб.

Всього з початку 2020 року надійшло 39 792 повідомлення про підозру на Covid-19.

Усього в Україні досліджено 181 552 зразки методом ПЛР.

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На амбулаторному лікуванні перебувають 10 754 пацієнти, з них 887 дітей та 2 479 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації 4 894 особи, з них 196 дітей та 547 медиків.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 207 людей, зокрема одна дитина і 19 медиків.

Коронавірус в Україні по областях

Вінницька обл. — 553 (309 одужали);

Волинська обл. — 482 (119 одужали);

Дніпропетровська обл. — 731 (75 одужали);

Донецька обл. — 100 (20 одужали);

Житомирська обл. — 523 (54 одужали);

Закарпатська обл. — 730 (99 одужали);

Запорізька обл. — 329 (125 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1126 (289 одужали);

м. Київ — 1871 (138 одужали);

Київська обл. — 1000 (168 одужали);

Кіровоградська обл. — 420 (242 одужали);

Луганська обл. — 42 (14 одужали);

Львівська обл. — 798 (157 одужали);

Миколаївська обл. — 223 (49 одужали);

Одеська обл. — 646 (35 одужали);

Полтавська обл. — 247 (108 одужали);

Рівненська обл. — 978 (149 одужали);

Сумська обл. — 154 (74 одужали);

Тернопільська обл. — 1018 (337 одужали);

Харківська обл. — 595 (73 одужали);

Херсонська обл. — 161 (80 одужали);

Хмельницька обл. — 178 (53 одужали);

Черкаська обл. — 342 (147 одужали);

Чернівецька обл. — 2 324 (359 одужали);

Чернігівська обл. — 77 (15 одужали).

Поширення коронавірусу в Україні по областях

Індекс самоізоляції по Україні

Згідно з даними мобільного оператора Київстар, найбільше самоізоляції дотримуються у Львові (43,83%), Чернівцях (42,55%), Івано-Франківську (42,45%), Києві (36,78%) та Тернополі (36,65%).

Симптоми коронавірусу

Серед основних симптомів коронавірусу відзначають підвищення температури (вище 38 градусів), сухий кашель і ускладнене дихання.

Однак, в залежності від складності протікання захворювання можуть з’являтися і інші симптоми: біль у горлі, закладеність носа, біль у м’язах, головний біль, нудота, діарея, млявість, втрата свідомості і судоми.

Коронавірус також може протікати безсимптомно, але людина все одно буде носієм захворювання.

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовмісних засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря в разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, карантин в Україні був введений 12 березня для того, щоб не допустити поширення коронавірусу. Факти ICTV стежать за тим, що відбувається під час карантину в Києві та областях.