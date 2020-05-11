Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

Коронавірус в Україні зафіксовано у 15 648 осіб. За статистикою МОЗ, від коронавірусу в Україні померли 408 людей. Кількість тих, хто одужав, становить 3 288 осіб.
Всього з початку 2020 року надійшло 39 792 повідомлення про підозру на Covid-19.
Усього в Україні досліджено 181 552 зразки методом ПЛР.
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На амбулаторному лікуванні перебувають 10 754 пацієнти, з них 887 дітей та 2 479 медпрацівників.
Усього потребували госпіталізації 4 894 особи, з них 196 дітей та 547 медиків.
Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 207 людей, зокрема одна дитина і 19 медиків.
Коронавірус в Україні по областях
- Вінницька обл. — 553 (309 одужали);
- Волинська обл. — 482 (119 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 731 (75 одужали);
- Донецька обл. — 100 (20 одужали);
- Житомирська обл. — 523 (54 одужали);
- Закарпатська обл. — 730 (99 одужали);
- Запорізька обл. — 329 (125 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1126 (289 одужали);
- м. Київ — 1871 (138 одужали);
- Київська обл. — 1000 (168 одужали);
- Кіровоградська обл. — 420 (242 одужали);
- Луганська обл. — 42 (14 одужали);
- Львівська обл. — 798 (157 одужали);
- Миколаївська обл. — 223 (49 одужали);
- Одеська обл. — 646 (35 одужали);
- Полтавська обл. — 247 (108 одужали);
- Рівненська обл. — 978 (149 одужали);
- Сумська обл. — 154 (74 одужали);
- Тернопільська обл. — 1018 (337 одужали);
- Харківська обл. — 595 (73 одужали);
- Херсонська обл. — 161 (80 одужали);
- Хмельницька обл. — 178 (53 одужали);
- Черкаська обл. — 342 (147 одужали);
- Чернівецька обл. — 2 324 (359 одужали);
- Чернігівська обл. — 77 (15 одужали).
Поширення коронавірусу в Україні по областях
Індекс самоізоляції по Україні
Згідно з даними мобільного оператора Київстар, найбільше самоізоляції дотримуються у Львові (43,83%), Чернівцях (42,55%), Івано-Франківську (42,45%), Києві (36,78%) та Тернополі (36,65%).
Симптоми коронавірусу
Серед основних симптомів коронавірусу відзначають підвищення температури (вище 38 градусів), сухий кашель і ускладнене дихання.
Однак, в залежності від складності протікання захворювання можуть з’являтися і інші симптоми: біль у горлі, закладеність носа, біль у м’язах, головний біль, нудота, діарея, млявість, втрата свідомості і судоми.
Коронавірус також може протікати безсимптомно, але людина все одно буде носієм захворювання.
Профілактика коронавірусу
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовмісних засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря в разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Нагадаємо, карантин в Україні був введений 12 березня для того, щоб не допустити поширення коронавірусу. Факти ICTV стежать за тим, що відбувається під час карантину в Києві та областях.