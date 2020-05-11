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Факти / Україна

На коронавірус в Україні за добу захворіли 416 людей, загалом – 15 648

Станом на 11 травня в Україні зафіксували 15 648 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 416 людей.

З них 408 летальних випадків, а 3 288 пацієнтів одужали.

За останню добу померли 17 та одужали 228 людей.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 553 випадки;
  • Волинська область — 482 випадки;
  • Дніпропетровська область — 731 випадок;
  • Донецька область — 100 випадків;
  • Житомирська область — 523 випадки;
  • Закарпатська область — 730 випадків;
  • Запорізька область — 329 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1 126 випадків;
  • Кіровоградська область — 420 випадків;
  • місто Київ — 1 871 випадок;
  • Київська область — 1 000 випадків;
  • Львівська область — 798 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 223 випадки;
  • Одеська область — 646 випадків;
  • Полтавська область — 247 випадків;
  • Рівненська область — 978 випадків;
  • Сумська область — 154 випадки;
  • Тернопільська область — 1 018 випадків;
  • Харківська область — 595 випадків;
  • Херсонська область — 161 випадок;
  • Хмельницька область — 178 випадків;
  • Чернівецька область — 2 324 випадки;
  • Черкаська область — 342 випадки;
  • Чернігівська область — 77 випадків.

Нагадаємо, карантин в Україні триватиме до 22 травня, проте з 11 травня діють деякі посблення.

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