Станом на 11 травня в Україні зафіксували 15 648 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 416 людей.
З них 408 летальних випадків, а 3 288 пацієнтів одужали.
За останню добу померли 17 та одужали 228 людей.
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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 553 випадки;
- Волинська область — 482 випадки;
- Дніпропетровська область — 731 випадок;
- Донецька область — 100 випадків;
- Житомирська область — 523 випадки;
- Закарпатська область — 730 випадків;
- Запорізька область — 329 випадків;
- Івано-Франківська область — 1 126 випадків;
- Кіровоградська область — 420 випадків;
- місто Київ — 1 871 випадок;
- Київська область — 1 000 випадків;
- Львівська область — 798 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 223 випадки;
- Одеська область — 646 випадків;
- Полтавська область — 247 випадків;
- Рівненська область — 978 випадків;
- Сумська область — 154 випадки;
- Тернопільська область — 1 018 випадків;
- Харківська область — 595 випадків;
- Херсонська область — 161 випадок;
- Хмельницька область — 178 випадків;
- Чернівецька область — 2 324 випадки;
- Черкаська область — 342 випадки;
- Чернігівська область — 77 випадків.
Нагадаємо, карантин в Україні триватиме до 22 травня, проте з 11 травня діють деякі посблення.