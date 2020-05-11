Затримок не буде: медики отримають надбавки за хворих на Covid-19 через НСЗУ

Квітневі виплати медикам, які працюють з інфікованими коронавірусом, надалі відбуватимуться через Національну службу здоров’я України, а тому затримок більше не буде, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної нарада під головуванням президента Володимира Зеленського.

За його словами, гроші на доплати були спрямовані в регіони, однак місцева влада керувалася не цьогорічною постановою уряду, а документом Мінсоцполітики від 2003 року.

– Тому, попри наявність коштів у регіонах, виплатити їх не вдалося. Цього тижня уряд шукатиме рішення для того, щоб ці фінансові ресурси були видані медикам, – пояснив глава уряду, додавши, що надбавки тепер виплачуватимуться через НСЗУ.

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Президент у свою чергу наголосив, що медики мають обов’язково отримати ці гроші.

– Бюрократія, звісно, часто є перешкодою, але в цьому випадку не можна дозволити керуватися старими правилами в умовах нових викликів. Доплати мають отримати всі, хто цього заслужив. Якомога швидше, – додав Зеленський.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що надбавки лікарям за роботу з інфікованими коронавірусом, наразі у повному обсязі виплатили лише у Полтавській області.