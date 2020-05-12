Червоний Хрест України разом з Coca-Cola допомагає медустановам боротися з Covid-19

Covid-19 викликав величезне занепокоєння у всьому світі, й Україна не є винятком. Відсутність необхідних ресурсів та засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) для медичних працівників у закладах охорони здоров’я є нагальною проблемою у багатьох регіонах нашої держави. З цієї причини неурядові організації, волонтери та гуманітарні організації допомагають лікарням та медичним працівникам у боротьбі з коронавірусом.

Оскільки кількість інфікованих Covid-19 збільшується, волонтери та працівники Червоного Хреста України за підтримки партнерів роблять все можливе, щоб допомогти вразливим категоріям населення, лікарям та медичному персоналу у всій країні.

У цей складний час для системи охорони здоров’я України ТЧХУ працює за підтримки гранту фундації Coca-Cola. Цей грант є благодійною програмою компанії для оперативного вирішення проблем, пов’язаних з пандемією Covid-19 в країні.

– Ми дуже стурбовані спалахом коронавірусу по всьому світу. Через фундацію Coca-Cola ми підтримуємо Товариство Червоного Хреста України та їхні зусилля щодо забезпечення постачання медичного обладнання в Україну. Будучи давнім партнером Червоного Хреста, ми пишаємось тим, що підтримуємо титанічні зусилля з організації надання допомоги найвразливішим верствам населення, – зазначає Хелен Сміт Прайс, президент фундації Coca-Cola.

Для боротьби з Covid-19 шість ключових лікарень у всій Україні буде забезпечено життєво важливим обладнанням: це три апарати для штучної вентиляції легенів, 12 моніторів стану пацієнта, п’ять аналізаторів електролітів та газів крові, аналізатор крові/pH/електролітів/метаболітів та біохімічний автоматичний аналізатор метаболічного профілю IVD, стаціонарний.

– Важливо підтримати наші лікарні, які перебувають на передовій боротьби з Covid-19, додатковим життєво необхідним обладнанням. Наша основна мета – зберегти життя людей, і ми дуже цінуємо той факт, що робимо це разом із нашим стратегічним партнером, – зазначає Максим Доценко, заступник генерального директора Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.

Coca-Cola Беверіджиз Україна, багаторічний партнер ТЧХУ, активізував свої зусилля для подолання кризи. Він продовжує виробляти та надавати необхідну продукцію вразливим категоріям населення в ці складні часи. Разом з ТЧХУ Coca-Cola вже передали понад 40 тис. пляшок води та напоїв для лікарень, які лікують пацієнтів з коронавірусом, і вони не збираються на цьому зупинятися.

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Приватний сектор та неурядові організації працюють разом протидії пандемії та надають важливу допомогу для забезпечення здоров’я і безпеки людей. Ми сподіваємось, що спільні зусилля ТЧХУ та інших міжнародних організацій в боротьбі з пандемією подарують людям надію. Позитивні зміни можливі тільки тоді, коли всі працюють разом та рухаються до однієї мети – і в цьому ми єдині.

Одним із важливих пріоритетів Товариства Червоного Хреста України уже понад 100 років поспіль є сприяння державі у наданні всебічної допомоги та підтримки найбільш незахищеним верствам населення. На це спрямовані програми та численні благодійні проекти Товариства.

На відміну від усіх інших благодійних інституцій, Товариство Червоного Хреста України має особливий гуманітарний мандат, володіє гуманітарною ініціативою як повноважний член Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця і здійснює свою діяльність на підставі законів України Про Товариство Червоного Хреста України та Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві збільшується кількість хворих на коронавірус, які перебувають у тяжкому стані. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.