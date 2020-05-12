До початку другої хвилі Covid-19 українці повинні масово вакцинуватися від грипу – Ляшко

До другої хвилі коронавірусу українці повинні пройти масову вакцинацію від грипу, повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Він пояснив, що масова вакцинація зможе вберегти населення від спалаху відразу двох інфекційних хвороб – грипу та коронавірусу.

– Ми хочемо виключити поєднання двох схожих інфекційних захворювань, які передаються однаковими шляхами і можуть одночасно призвести до значного спалаху інфекційних хвороб. Це грипоподібні захворювання та коронавірус. Щоб унеможливити такі спалахи, восени нам треба готуватись до масової вакцинації проти грипу.

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Віктор Ляшко зазначив, що потрібно закуповувати вакцину та вакцинуватись, щойно вона з’явиться на українському ринку та ринках інших європейських країн.

За його словами, розраховують, що це буде у липні, серпні або вересні.

Нагадаємо, раніше вчені прогнозували, що пік пандемії Covid-19 буде у третій декаді травня, а друга хвиля вірусу прийде взимку.