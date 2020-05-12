В обмінних пунктах Києва станом на ранок 12 травня вартість долара США зросла на 5 копійок, до 27,05 грн/$.

Вартість євро зросла на 9 копійок – 29,29 грн.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 26,75 грн за долар, євро – 28,70 грн за євро.

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НБУ на 12 травня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,82 грн/$.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що ВВП України за підсумками II кварталу (квітень-червень 2020 року) скоротиться на 11% у порівнянні з другим кварталом минулого року.