Карантин в Україні: що відбувається 12 травня (КАРТА)

В Україні за минулу добу зафіксовано 375 нових випадки захворювання на коронавірус. Госпіталізовано у лікарні 116 осіб. Одужали за добу 85 осіб, померли 17 осіб.

Станом на 12 травня 2020 року на коронавірус в Україні захворіли 16 023 особи.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (72), Рівненській області (50) та в місті Києві (59).

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На брифінгу Міністерства охорони здоров’я заявили, що:

МОЗ підтримує закон про масове тестування на коронавірус, ухвалений Верховною Радою 7 травня;

Люди, які мають симптоми Covid-19, медичні працівники та працівники Нацполіції і Нацгвардії, які контактували з хворими на коронавірус, та хворі на пневмонію мають обов’язково пройти безкоштовне ПЛР-тестування;

МОЗ перебуває на постійному зв’язку з органами місцевого самоврядування щодо питань послаблення чи посилення карантину.

У Києві за добу 59 людей захворіли на коронавірус. У столиці підтвердили 1 930 випадків Covid-19.

Також у Києві вступило у силу послаблення карантину.

– Перший етап – це тест на те, чи готові ми жити за правилами. І я нікого не лякаю. Якщо за тиждень у нас ситуація різко погіршиться, іншого виходу, як повернутися до обмежень, у нас не буде, – зазначив міський голова Віталій Кличко.

Показники дозволяють розглядати етапи послаблення карантину. Про це заявили в Офісі президента на селекторній нараді.

– Нині показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу, – заявив президент України Володимир Зеленський.

Водночас, Україна нині перебуває на піку поширення коронавірусу, тому після 22 травня влада продовжить карантин.

– Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У Львові з 12 травня ввели нові правила послаблення карантину.

У місті дозволили роботу перукарень, салонів краси та приватних стоматологічних кабінетів. Продавати одяг та взуття можна буде з 15 травня.

Нагадаємо, раніше вчені прогнозували, що пік пандемії Covid-19 буде у третій декаді травня, а друга хвиля вірусу прийде взимку.