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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Станом на 12 травня 2020 року в Україні зафіксовано 16 023 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

З них 425 летальні, 3 373 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 375 нових випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні – статистика по областях

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 580 випадків;
  • Волинська область — 496 випадків;
  • Дніпропетровська область — 748 випадків;
  • Донецька область — 100 випадків;
  • Житомирська область — 525 випадків;
  • Закарпатська область — 748 випадків;
  • Запорізька область — 331 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1133 випадки;
  • Кіровоградська область — 425 випадків;
  • м. Київ — 1930 випадків;
  • Київська область — 1023 випадки;
  • Львівська область — 825 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 225 випадків;
  • Одеська область — 653 випадки;
  • Полтавська область — 248 випадків;
  • Рівненська область — 1028 випадків;
  • Сумська область — 157 випадків;
  • Тернопільська область — 1021 випадок;
  • Харківська область — 623 випадки;
  • Херсонська область — 162 випадки;
  • Хмельницька область — 182 випадки;
  • Чернівецька область — 2396 випадків;
  • Черкаська область — 343 випадки;
  • Чернігівська область — 79 випадків.

Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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