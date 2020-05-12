На Харківщині розблокували село після смерті жінки від Covid-19

У Харківській області в селі Високопілля з 13 травня знімаються обмеження на в’їзд і виїзд, а також припиняється робота карантинного блокпоста.

Таке рішення ухвалили виходячи з поліпшеної епідеміологічної ситуації в населеному пункті.

Раніше обмежувальні заходи запровадили після того, як померла 71-річна місцева жителька, у якої діагностували коронавірусну хворобу Covid-19.

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Також коронавірус підтвердився у священика церкви, в якій ця жінка продавала свічки.

До речі, станом на 12 травня в Україні зафіксували 16 023 випадків коронавірусу. Від хвороби вилікувалося 3373 людини, а померло – 425.

До речі, в Кривому Розі головного лікаря звільнили за самовільну виписку 15 пацієнтів з коронавірусом Covid-19.

Джерело: Наталія Осадча