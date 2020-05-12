На важкохворих пацієнтах з Covid-19 тестуватимуть Біовен

В Україні починають тестувати черговий лікарський засіб, яким можливо лікувати коронавірус.

Імуноглобулін вітчизняного виробника колотимуть тільки пацієнтам у тяжкому стані. Експеримент на людях проводять тільки в 5 лікарнях.

Лікування цим препаратом буде дорогим, але питання в тому, наскільки ефективним.

Олександр з Нової Каховки потрапив до лікарні в дуже важкому стані. Понад двадцять днів з високою температурою. Медики запропонували спробувати український імуноглобулін.

Біовен давно виробляє українська фармакологічна компанія. За курс лікування чоловіка жінці треба було заплатити 36 000 грн. І це – всього за дві дози.

– Для того, щоб було прийнято рішення про клінічні випробування, фірма – виробник звертається до державного експертного центру з пакетом документів, вона визначає установи охорони здоров’я, де проводяться ці випробування, – говорить заступник міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

Клінічні випробування препарату на пацієнтах хворих на коронавірус проводитимуть відразу в 5 лікарнях, в різних містах країни – у Львові, Білій Церкві, Києві та Одесі. Однак точної дати початку експерименту поки не називають.

Читайте: Ремдесивір проти коронавірусу: де його застосовують та хто розробив

На поставку Біовену для експериментального лікування чекають в Одеській інфекційній лікарні. Виробник надасть препарат безкоштовно. І його тестувати тільки на важких пацієнтів – тільки з їх згоди або схвалення родичів.

Біовен успішно застосовують для хворих з різними формами імунодефіциту – навіть при ВІЛ. Антитіл саме до коронавірусу в ньому немає.

Схожі тестування проводили в Китаї. Але імуноглобуліни там давали хворим додатково, разом з антибіотиками і противірусними засобами. Тому говорити про якийсь унікальний дії, на думку лікарів, не варто.

До речі, Японія схвалила використання експериментального противірусного препарату Ремдесивір для лікування хворих на коронавірус з важкими симптомами.