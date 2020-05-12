Національний банк України встановив на вівторок, 12 травня, офіційний курс долара на рівні 26,81 гривень за долар, що менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро подорожчав на 19 копійок і склав 29,09 грн.

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Курс валют в Україні від НБУ на 12.05:

1 долар США – 26,81 грн;

1 євро – 29,09 грн;

1 російський рубль – 3,65 грн.

1 польський злотий – 6,39 грн.

Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс долара на 7 травня на рівні 26,93 грн/$1.