Після послаблення обмежень, які почалися 12 травня 2020 року, Київ може повернутися до жорсткого карантину.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Перший етап – це тест на те, чи готові ми жити за правилами. І я нікого не лякаю. Якщо за тиждень у нас ситуація різко погіршиться, іншого виходу, як повернутися до обмежень, у нас не буде, – зазначив Віталій Кличко.

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За словами Кличка, місто буде поступово виходити з карантину.

Нагадаємо, у Києві за останню добу 59 осіб захворіли на коронавірус. Станом на 12 травня 2020 року у столиці підтвердив 1 930 випадків Covid-19, 138 осіб одужали, 38 – померли. Серед нових випадків – 14 медиків.