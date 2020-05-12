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Факти / Україна / Суспільство

Показники дозволяють розглядати етапи послаблення карантину – Зеленський

В Україні зменшується кількість хворих на коронавірус.

Про це йшлось на селекторній нараді 12 травня під головуванням Володимира Зеленського.

– Нині показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу, – заявив президент України.

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Також на нараді повідомили, що вже працює 569 продуктових ринків.

Нагадаємо, станом на 12 травня 2020 року на коронавірус в Україні захворіли 16 023 особи, померли 425 людей.

Кількість тих, хто одужав, становить 3 373 особи.

Джерело: Офіс президента

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