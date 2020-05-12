Рух електричок після карантину відновлять у два етапи – УЗ розробила план

За умови скасування чи пом’якшення карантинних заходів Укрзалізниця готова оперативно здійснити призначення поїздів і сповістити населення про відновлення приміського сполучення.
Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління АТ Укрзалізниця Іван Юрик.
За його словами, вже передбачено дві черги відновлення курсування приміських поїздів.
Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика
– На першому етапі на колії повернуться 745 приміських поїздів, а на другому – ще 571 поїзд, – сказав Іван Юрик.
Для працівників Укрзалізниця вже закуповує засоби індивідуального захисту.
Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця забезпечить своїх співробітників матеріальною допомогою у разі захворювання на Covid-19.