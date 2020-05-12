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Факти / Україна / Суспільство

Рух електричок після карантину відновлять у два етапи – УЗ розробила план

За умови скасування чи пом’якшення карантинних заходів Укрзалізниця готова оперативно здійснити призначення поїздів і сповістити населення про відновлення приміського сполучення.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління АТ Укрзалізниця Іван Юрик.

За його словами, вже передбачено дві черги відновлення курсування приміських поїздів.

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– На першому етапі на колії повернуться 745 приміських поїздів, а на другому – ще 571 поїзд, – сказав Іван Юрик.

Для працівників Укрзалізниця вже закуповує засоби індивідуального захисту.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця забезпечить своїх співробітників матеріальною допомогою у разі захворювання на Covid-19.

Джерело: Укрзалізниця

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