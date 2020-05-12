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Факти / Україна / Суспільство

Святкували 80-річчя дідуся: на Хмельниччині стався спалах Covid-19

У селі Лисанівці Старосинявського району святкування дня народження забрало життя однієї людини і 9 осіб поклало на лікарняні ліжка.

Киянин разом з дружиною і трьома дітьми приїхав святкувати 80-й день народження дідуся. За великим сімейним столом зібралося чимало гостей.

Медики впевнені, причина масового захворювання небезпечність і недотримання карантину. На коронавірус захворіли 9 осіб. Серед них – дружина і двоє дітей загиблого. Пощастило тільки наймолодшому – однорічному хлопчику. Його тест виявився негативним.

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Зараз в Лисанівці не працюють магазини, фельдшерсько-акушерський пункт і сільрада. Все на двотижневому карантині, тому інфікований киянин встиг скрізь побувати.

Тепер в селі ніхто без зайвої потреби не виходить з дому. Всі зі страхом чекають закінчення самоізоляції і сподіваються, що нових випадків коронавірусу не зафіксують.

Тіло померлого кремували. Прах віддадуть родичам для перепоховання, як тільки вони вийдуть з лікарні.

До речі, в Кривому Розі головного лікаря звільнили за самовільну виписку 15 пацієнтів з коронавірусом Covid-19.

Джерело: Надзвичайні новини

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