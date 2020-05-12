У Дію додали автоцивілку до водійських прав і техпаспорта

У додатку Дія тепер доступна автоцивілка – документ про страхування авто.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Відтепер для водіїв у Дії доступний повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт та автоцивілка.

– Страхові документи відображатимуться тільки у власників авто, – пояснюють у Дії.

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Для відображення документу потрібно оновити додаток Дія до версії 1.7.2.

Нагадаємо, підписання документів електронним підписом з 22 квітня доступне на порталі державних послуг Дія.

Виконати процедуру можна впродовж трьох хвилин.