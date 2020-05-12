У Кривому Розі головлікар виписав 15 пацієнтів з Covid-19 – його звільнили

У Кривому Розі головного лікаря звільнили за самовільну виписку 15 пацієнтів з коронавірусом Covid-19.

За інформацією директора департаменту охорони здоров’я міськради Костянтина Мурашка, 21 пацієнт та шестеро медпрацівників установи перебували на самоізоляції в будівлі лікарні, бо контактували з хворою жінкою.

– У всіх них взяли аналізи. П’ятнадцятеро з них були виписані на амбулаторне лікування, попри те, що на той момент вже пройшли результати ПЛР-тестів з підтвердженим Covid-19, – говорить Мурашка.

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Він додав, що дії головного лікаря будуть розслідувані спеціально створеною комісією.

– Всім виписаним вже запропоновано стаціонарне лікування в інфекційній лікарні, одна пацієнтка на даний час туди переведена, – наголосив чиновник.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Івано-Франківську від коронавірусу помер головлікар станції швидкої допомоги.