Коронавірус у Києві: у столиці зростає кількість тяжкохворих на Covid-19

У Києві збільшується кількість хворих на коронавірус, які перебувають у тяжкому стані. І ці інфіковані потребують госпіталізації до лікарень столиці.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– У стаціонарах міських лікарень перебувають 218 хворих на коронавірус, 56 пацієнтів – у тяжкому стані, сім підключені до апаратів штучної вентиляції легень, – повідомив Віталій Кличко.

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За словами мера, ще 99 осіб перебувають у лікарнях Києва з підозрою на коронавірус. Водночас у медустановах міста є близько 500 місць для хворих на Covid-19, а всього місто виділило 1 700 місць для хворих першої і другої хвиль.

Нагадаємо, раніше ми писали, що станом на 12 травня 2020 року в столиці підтвердили 1 930 випадків Covid-19, 138 осіб одужали, 38 – померли. У Києві за останню добу 59 осіб захворіли на коронавірус, серед нових випадків – 14 медиків.