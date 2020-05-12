У Вінницькій області є перші ознаки старту другої хвилі захворювання на коронавірус.
Про це заявив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський під час брифінгу.
– Протягом першого повного тижня травня ми маємо поступове збільшення виявлених нових випадків, а також за останню добу ми маємо нових 27 випадків захворювання на коронавірус, – повідомив Владислав Скальський.
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12 травня у регіоні підтвердили 580 випадків коронавірусу. На думку Владислава Скальського, у перший день ослаблення карантинних заходів жителі регіону не склали тест на свідомість.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у районному центрі Вінницької області зафіксували 30 випадків коронавірусу, майже всі з них – медики.
Джерело: Вінницька ОДА