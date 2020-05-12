Українці просять МЗС повернути їх додому з ПАР

Українці, що перебувають у Південно-Африканській Республіці, звернулись до МЗС з проханням допомогти їм повернутись додому.

Серед наших громадян, які вимушено залишаються у ПАР: жінка з хронічним захворюванням, яка потребує рецептурних медикаментів; дівчина на сьомому місяці вагітності; жінка з однорічною дитиною; безробітний хлопець; а також люди, від заробітку яких залежить життя сімей в Україні.

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Українці просять надати їм гарантії на швидке повернення додому.

– Ми готові знаходитись на самоізоляції за програмою Дій вдома. Але спочатку нам потрібно опинитися в Україні. У сусідніх африканських країнах теж є наші співвітчизники. Чому не можна, врешті-решт, нас всіх забрати? – йдеться у тексті листа.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що Міністерство інфраструктури оприлюднило графік спеціальних авіарейсів з 26 міст світу, за допомогою яких українці зможуть повернутися додому в умовах пандемії коронавірусу.