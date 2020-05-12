Українців без симптомів Covid-19 безкоштовно не тестуватимуть

В Україні не будуть безкоштовно тестувати людей, у яких немає симптомів Covid-19.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Якщо у людини немає симптомів коронавірусу, та, окрім того, вона не є контактною особою з хворим, а проведення тесту – це винятково бажання, то в нас це не передбачено алгоритмом щодо безкоштовного тестування, – заявив Степанов.

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Він додав, що обов’язковому безкоштовному тестуванню, підлягають люди, в яких є симптоми коронавірусу, та люди, які мали контакти й захворілими на коронавірус.

Також тестуються всі хворі на пневмонію, незалежно від перебігу цієї хвороби та незалежно від симптоматики.

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