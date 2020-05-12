В ОП розповіли, що у Зеленського залишилося від персонажа Слуги народу

Президент України Володимир Зеленський щиро хоче зробити краще громадянам і країні.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Юрій Костюк.

За його словами, багато людей дарма примітивізують історію серіалу.

– Кажуть, що ось, народ вибрав Зеленського, тому що їм показали казочку про те, як чесний учитель історії прийшов і зробив країну-рай. А насправді – ні, – сказав він.

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Костюк зазначив, країна-рай – це фінал серіалу, а до цього у персонажа постійно щось не виходило.

– Система чинила опір, в країні на екрані була дуже непроста ситуація, – сказав він.

Костюк додав, що Зеленський зберіг в реальності базовий посил образу свого персонажа, що може залишатися людиною і дійсно щиро намагатися зробити краще для України та її громадян.

Нагадаємо, Зеленський зіграв роль шкільного вчителя Василя Голобородька в серіалі Слуга народу, який потім став президентом України. Він присвятив свою роботу викоріненню корупції та інших негативних явищ в країні.