ЗНО 2020 пройде з 25 червня по 17 липня.

Про це заявила виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі одного з телеканалів.

– Плануємо проведення ЗНО починаючи з 25 червня до 17 липня, – сказала вона.

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Мандзій додала, що Міністерство освіти працює над алгоритмом дій щодо того, як має проходити ЗНО з урахуванням епідеміологічної ситуації.

За її словами, алгоритм дій повинен затвердити державний санітарний лікарь.

Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році раніше планувалося на період з 21 травня до 15 червня, але через карантин ЗНО перенесли.

До слова, 4 травня стало відомо, що учасники ЗНО 2020 зможуть змінити місце складання тестування. Головною умовою є проживання в іншій області або на відстані понад 150 км від освітнього закладу, де проходитиме ЗНО.