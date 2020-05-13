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Факти / Україна

4 людини в кафе і 8 на вулиці: Кабмін затвердив послаблення карантину

Кабінет міністрів України дозволив перебувати на літніх майданчиках ресторанів і кафе до чотирьох осіб, без урахування дітей до 14-ти років.

Крім того, дозволено обслуговування клієнтів не тільки на літніх майданчиках під відкритим небом, а й під навісами.

Про зміни до постанови уряду про пом’якшення карантину повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також Кабмін дозволив пересуватися вулицями групами до восьми осіб.

Читайте: Другий етап послаблення карантину може початися 22 травня

  • 4 людини в кафе і 8 на вулиці: Кабмін затвердив послаблення карантину
  • 4 людини в кафе і 8 на вулиці: Кабмін затвердив послаблення карантину
  • 4 людини в кафе і 8 на вулиці: Кабмін затвердив послаблення карантину
  • 4 людини в кафе і 8 на вулиці: Кабмін затвердив послаблення карантину
4 людини в кафе і 8 на вулиці: Кабмін затвердив послаблення карантину / 2 фотографии

Нагадаємо, 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень, які визначив Кабінет міністрів у постанові №343.

Цього дня частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Зокрема, дозволено ходити у парки, сквери, зони відпочинку, а також на дитячі та спортивні майданчики.

Фото: Олексій Гончаренко

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