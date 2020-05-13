Адаптивний карантин - п'ять етапів зняття обмежень в Україні

Адаптивний карантин – це низка обмежень, які будуть застосовуватися через спалахи коронавірусу не на території всієї країни, а саме в окремих регіонах, де вони були зафіксовані.

Адаптивний карантин – урядовий план, який почне діяти з 11 травня (День “К”).

Однак, ця дата неточна, тому що для ослаблення карантину мають дотримуватися суворі умови.