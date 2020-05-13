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Факти / Україна

Чому динаміка захворювання Covid-19 пішла на спад – пояснення МОЗ

Голова МОЗ Максим Степанов розповів, чому в Україні за останні дві доби зменшилась кількість нових хворих, а у будні статистика зростає.

За його словами, на це впливає дві складові.

– Зазвичай, під час свят українці менше звертаються до лікарів і чекають до робочих буднів.

Степанов також наголосив про необхідність звернення до лікаря одразу, коли виявили перші симптоми.

– Друга складова: збільшення кількість тестувань. Водночас, ми ще жодного разу не перевищували 600 осіб за добу.

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Більше трьох тижнів Україна перебуває у коридорі від 400 до 600 нових хворих за добу.

Нагадаємо, станом на 9.00 в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусу, з яких 402 – за минулу добу.

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