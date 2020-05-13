Де у Києві здати маски і рукавички на утилізацію - список пунктів

Столична влада обіцяє, що вже наступного тижня у місті встановлять 14 контейнерів для збору використаних масок та рукавичок.
Про це повідомив голова екологічної комісії Київради Костянтин Яловий.
Він також опублікував адреси, за якими встановлять ці контейнери:
У магазинах мережі Billa:
- вул. Гришка, 3;
- пр-т Маяковського, 85;
- Бессарабська площа, 2;
- вул.Тростянецька, 1-а;
- Дарницька площа, 1;
- Повітрофлотський пр-т, 56-а;
- вул. Голосіївська, 13-а;
- Майдан Незалежності, ТЦ Глобус;
- вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 100;
- вул. Попудренка, 40.
У магазинах мережі METRO Cash & Carry:
- пр-т. Григоренка, 43;
- Кільцева дорога, 1-в;
- пр-т. С. Бандеры, 26-в;
- вул. С. Лифаря, 2-а.
Після наповнення контейнерів їх герметично запакує та вивезе спеціалізоване підприємство, що має відповідну ліцензію.
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