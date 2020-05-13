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Де у Києві здати маски та рукавички на утилізацію – адреси

Столична влада обіцяє, що вже наступного тижня у місті встановлять 14 контейнерів для збору використаних масок та рукавичок.

Про це повідомив голова екологічної комісії Київради Костянтин Яловий.

Він також опублікував адреси, за якими встановлять ці контейнери:

У магазинах мережі Billa:

  • вул. Гришка, 3;
  • пр-т Маяковського, 85;
  • Бессарабська площа, 2;
  • вул.Тростянецька, 1-а;
  • Дарницька площа, 1;
  • Повітрофлотський пр-т, 56-а;
  • вул. Голосіївська, 13-а;
  • Майдан Незалежності, ТЦ Глобус;
  • вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 100;
  • вул. Попудренка, 40.

У магазинах мережі METRO Cash & Carry:

  • пр-т. Григоренка, 43;
  • Кільцева дорога, 1-в;
  • пр-т. С. Бандеры, 26-в;
  • вул. С. Лифаря, 2-а.

Після наповнення контейнерів їх герметично запакує та вивезе спеціалізоване підприємство, що має відповідну ліцензію.

Де у Києві здати маски і рукавички на утилізацію - список пунктів

Раніше ми розповідали, як правильно носити медичну маску та чим її замінити.

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