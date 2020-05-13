Курс долара в обмінниках Києва 13.05.2020

В обмінних пунктах Києва станом на 13 травня вартість долара зменшилась на 1 копійку до 26,79 грн/$.

Вартість євро зменшилось на 47 копійок до 28,82 грн.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 26,75 грн за долар, євро – 28,95 грн за євро.

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НБУ на 13 травня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,80 грн/$.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що ВВП України за підсумками II кварталу (квітень-червень 2020 року) скоротиться на 11% у порівнянні з другим кварталом минулого року.