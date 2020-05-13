Національний банк України на 13 травня встановив офіційний курс на рівні 26,80 грн за долар. Порівняно з курсом 12 травня ціна за валюту зміцнилася на дві копійки.

А от євро подешевшало порівняно з попереднім банківським днем і становить 29,08 грн, що на 1 копійку менше.

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Курс валют в Україні від НБУ на 13.05:

1 долар США – 26,80 грн;

1 євро – 29,08 грн;

1 польський злотий – 6,39.

До слова, НБУ прогнозує, що ВВП України за підсумками II кварталу (квітень-червень 2020 року) скоротиться на 11% у порівнянні з другим кварталом минулого року.