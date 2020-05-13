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Факти / Україна / Політика

Кабмін звільнив Фірсова та призначив нового голову Держекоінспекції

Єгор Фірсов більше не виконує обов’язки голови Державної екологічної інспекції України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook та додав, що не знає про причини свого звільнення.

– Жодних причин такого рішення мені не пояснювали, розмов із цього приводу з прем’єром у мене не було. Але я, звичайно, знав, що таке рішення готується, – написав Єгор Фірсов.

Екс-чиновник пообіцяв найближчим часом опублікувати детальний підсумковий звіт щодо роботи команди відомства, яке він очолював.

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Новим головою Держекоінспекції було призначено Андрія Мальованого, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

На сайті Кабміну постанов про зміни в Держекоінспекції поки немає.

Нагадаємо, Фірсов очолює Державну екологічну інспекцію з 20 листопада 2019 року. У ніч на 12 березня 2020 року невідомі підпалили автомобіль Фірсова.

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