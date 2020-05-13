Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 13 травня у Києві підтвердили ще 30 випадків Covid-19. Загальна кількість хворих зросла до 1 960.
Хто захворів за останню добу:
- 7 жінок віком від 21 до 82 років;
- 9 чоловікiв від 39 до 81 року;
- 3 дівчинки віком 8, 9 та 14 рокiв й 1 хлопчик, якому 13 років.
Нині у районах Києва склалася така ситуація:
- Печерський район – 389 хворих, за добу +2;
- Шевченкiвський район – 139 хворих, за добу +0;
- Солом’янський район – 179 хворих, за добу +1;
- Дніпровський район – 178 хворих, за добу +4;
- Святошинський район – 124 хворих, за добу +2;
- Деснянський район – 193 хворих, за добу +5;
- Подільський район – 99 хворих, за добу +1;
- Голосіївський район – 167 хворих, за добу +4;
- Оболонський район – 150 хворих, за добу +1;
- Дарницький район – 342 хворих, за добу +10.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.
Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.
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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Нагадаємо, станом на 13 травня на коронавірус в Україні захворіли 16 425 людей, з них 402 – за добу.