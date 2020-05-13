Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 13 травня у Києві підтвердили ще 30 випадків Covid-19. Загальна кількість хворих зросла до 1 960.

Хто захворів за останню добу:

7 жінок віком від 21 до 82 років;

9 чоловікiв від 39 до 81 року;

3 дівчинки віком 8, 9 та 14 рокiв й 1 хлопчик, якому 13 років.

Нині у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 389 хворих, за добу +2;

– 389 хворих, за добу +2; Шевченкiвський район – 139 хворих, за добу +0;

– 139 хворих, за добу +0; Солом’янський район – 179 хворих, за добу +1;

– 179 хворих, за добу +1; Дніпровський район – 178 хворих, за добу +4;

– 178 хворих, за добу +4; Святошинський район – 124 хворих, за добу +2;

– 124 хворих, за добу +2; Деснянський район – 193 хворих, за добу +5;

– 193 хворих, за добу +5; Подільський район – 99 хворих, за добу +1;

– 99 хворих, за добу +1; Голосіївський район – 167 хворих, за добу +4;

– 167 хворих, за добу +4; Оболонський район – 150 хворих, за добу +1;

– 150 хворих, за добу +1; Дарницький район – 342 хворих, за добу +10.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.

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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, станом на 13 травня на коронавірус в Україні захворіли 16 425 людей, з них 402 – за добу.