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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 13 травня у Києві підтвердили ще 30 випадків Covid-19. Загальна кількість хворих зросла до 1 960.

Хто захворів за останню добу:

  • 7 жінок віком від 21 до 82 років;
  • 9 чоловікiв від 39 до 81 року;
  • 3 дівчинки віком 8, 9 та 14 рокiв й 1 хлопчик, якому 13 років.

Нині у районах Києва склалася така ситуація: 

  • Печерський район – 389 хворих, за добу +2;
  • Шевченкiвський район – 139 хворих, за добу +0;
  • Солом’янський район – 179 хворих, за добу +1;
  • Дніпровський район – 178 хворих, за добу +4;
  • Святошинський район – 124 хворих, за добу +2;
  • Деснянський район –  193 хворих, за добу +5;
  • Подільський район – 99 хворих, за добу +1;
  • Голосіївський район – 167 хворих, за добу +4;
  • Оболонський район – 150 хворих, за добу +1;
  • Дарницький район – 342 хворих, за добу +10.

коронавірус у києві 13 травня карта

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.

Читайте:  В Україні ослабили карантин: що дозволено з 11 травня і які заборони збереглися

З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, станом на 13 травня на коронавірус в Україні захворіли 16 425 людей, з них 402 – за добу.

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