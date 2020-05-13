МОЗ розширить перелік осіб для обов’язкового тестування на Covid-19

У Міністерстві охорони здоров’я планують розширити перелік осіб, яких обов’язково тестуватимуть на Covid-19.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов.

– Ми постійно розширюємо перелік осіб, яких ми тестуємо в обов’язковому режимі… Спочатку ми додали медичних працівників, які працюють з Covid-19, їх ми тестуємо раз на 5 днів. Також ми додали працівників поліції та Нацгвардії – зараз складаємо списки і починаємо їх також тестувати. Також це громадяни, яких госпіталізовуватимуть у зв’язку з оперативним втручанням, їм також робитимуть тестування методом ПЛР, – сказав він.

За словами міністра, у МОЗ розглядають і можливість додавання до цього списку представників інших груп ризику.

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Як сказав Степанов, найближчими днями МОЗ затвердить алгоритм ІФА-тестування, яке визначає рівень антитіл до збудника Covid-19 в організмі людини.

– Це теж суттєво розширить коло осіб, яких ми тестуватимемо, – уточнив він.

Раніше Максим Степанов розповів, чому в Україні за останні дві доби зменшилась кількість нових хворих, а у будні статистика зростає.