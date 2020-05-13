Навчальний рік в Київській області закінчиться вчасно – ОДА

У Київській області в навчальних закладах навчальний рік закінчиться вчасно.

Про це заявив тимчасово і. о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За його словами, потрібні свідчення і табелі школи оформлять до 15 червня.

Також він зазначив, що дистанційні заняття триватимуть до 31 травня, а вже до 1 липня школи підготують необхідні документи і завершать навчальний рік.

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Безпосередньо про оцінки учням та їх батькам повідомлятимуть індивідуально.

В області навчання закінчують 22,8 тис. Учнів 4 класу, 17,8 тис. 9 класу, 9,5 тис. Учнів 11 класу.

Підсумкова атестація учнів 4-х та 9-х класів тимчасово скасована.

Нагадаємо, 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень, які визначив Кабінет міністрів у постанові № 343.