Пандемія Covid-19 в Україні розвивається за польським сценарієм – Шмигаль

Пандемія коронавірусу в Україні розвивається за помірним сценарієм Польщі.
Про це під час Години запитань до уряду у ВР заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
– Ситуація у нас розвивається за помірним сценарієм, тобто, завдяки впровадженню карантину, ми йдемо за сценарієм Польщі, він набагато кращий, аніж сценарій розвитку пандемії в інших європейських країнах, – сказав він.
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Як зауважив прем’єр, сьогодні на балансі лікарень першої хвилі Covid-19, є 2 271 апарат штучної вентиляції легенів, з яких задіяні 138 (6,1%).
– Також з 26 301 ліжко-місця для хворих на коронавірус зайняті 3 367 у лікарнях першої хвилі, 162 – в інших медичних установах, – додав Шмигаль.
Окрім цього, Україна може задіяти 8 літаків для термінового перевезення інфікованих.
– Нашим лікарням сьогодні не потрібно вибирати, кого лікувати, тому врятовані тисячі людських життів. І це, безперечно, заслуга карантинних заходів і лікарів, – наголосив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, у МОЗ визначили дати послаблення карантину в Україні. За словами Максима Степанова, цей процес відбуватиметься кожні 11 днів.