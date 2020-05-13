Пандемія Covid-19 в Україні розвивається за польським сценарієм – Шмигаль

Пандемія коронавірусу в Україні розвивається за помірним сценарієм Польщі.

Про це під час Години запитань до уряду у ВР заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Ситуація у нас розвивається за помірним сценарієм, тобто, завдяки впровадженню карантину, ми йдемо за сценарієм Польщі, він набагато кращий, аніж сценарій розвитку пандемії в інших європейських країнах, – сказав він.

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Як зауважив прем’єр, сьогодні на балансі лікарень першої хвилі Covid-19, є 2 271 апарат штучної вентиляції легенів, з яких задіяні 138 (6,1%).

– Також з 26 301 ліжко-місця для хворих на коронавірус зайняті 3 367 у лікарнях першої хвилі, 162 – в інших медичних установах, – додав Шмигаль.

Окрім цього, Україна може задіяти 8 літаків для термінового перевезення інфікованих.

– Нашим лікарням сьогодні не потрібно вибирати, кого лікувати, тому врятовані тисячі людських життів. І це, безперечно, заслуга карантинних заходів і лікарів, – наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у МОЗ визначили дати послаблення карантину в Україні. За словами Максима Степанова, цей процес відбуватиметься кожні 11 днів.