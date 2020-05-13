PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Перевізники вийшли на мітинг під Кабмін – центр зупинився в заторах (КАРТА)

13 травня на Європейській площі у Києві автоперевізники із усієї країни розпочали акцію протесту.

Водії автобусів вимагають від Кабміну відновити внутрішні й міжнародні перевезення.

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, автобусів прибуває дедалі більше.

Читайте: Польща може домовитися про перевезення українських заробітчан автобусами та потягами

Згідно з інформацією сервісу Google Maps, наразі вже заблоковані низка вулиць, дотичних до Європейської площі.

Перевізники вийшли на мітинг під Кабмін - центр зупинився в заторах (КАРТА)

На місці працюють правоохоронці: як повідомляється у прес-службі Нацполіції, посилене чергування спрямоване на недопущення порушень громадського порядку.

Також у поліції попередили киян про затори: станом на 10.00 проїхати вулицею Грушевського і Хрещатиком практично неможливо.

Нагадаємо, у зв’язку з карантином призупинення залізничних, авіа- та автобусних міжміських перевезень в Україні відбулось 18 березня.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка