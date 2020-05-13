Перевізники вийшли на мітинг під Кабмін – центр зупинився в заторах (КАРТА)

13 травня на Європейській площі у Києві автоперевізники із усієї країни розпочали акцію протесту.

Водії автобусів вимагають від Кабміну відновити внутрішні й міжнародні перевезення.

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, автобусів прибуває дедалі більше.

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Згідно з інформацією сервісу Google Maps, наразі вже заблоковані низка вулиць, дотичних до Європейської площі.

На місці працюють правоохоронці: як повідомляється у прес-службі Нацполіції, посилене чергування спрямоване на недопущення порушень громадського порядку.

Також у поліції попередили киян про затори: станом на 10.00 проїхати вулицею Грушевського і Хрещатиком практично неможливо.

Нагадаємо, у зв’язку з карантином призупинення залізничних, авіа- та автобусних міжміських перевезень в Україні відбулось 18 березня.