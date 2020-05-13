Затори у Києві 13 травня (КАРТА)

У другий день послабленого карантину, 13 травня, київські автошляхи скували затори. З самого ранку до 12.00 дороги столиці були позначені бордовим кольором, що свідчить про повільний рух.

Це підтверджує інформація на Google картах.

Ускладнений рух спостерігався на Північному шляхопроводі, на Набережному шосе, а також на шляхопроводі на перетині Набережного шосе та бульвару Дружби Народів.

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Складна ситуація була і на проспекті Перемоги та на вулиці Вадима Гетьмана. Рух на останній вдень був майже зупинений. Великий затор утворився і в районі метро Шулявська.

Частково затори спостерігалися і в центрі – на Хрещатику, бульварі Лесі Українки, вулиці Михайла Грушевського.

Важко було і в’їхати у місто. Так, ускладнений рух автомобілів був на Кільцевій дорозі, біля метро Теремки.

Нагадаємо, раніше ми писали, 13 травня на Європейській площі у Києві автоперевізники із усієї країни розпочали акцію протесту, через це у центрі міста утворилися затори.