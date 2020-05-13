В Україні є піврічний запас пшениці, експорт обмежувати не потрібно

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про наявність шестимісячного запасу в Україні пшениці і відсутність необхідності обмеження експорту цієї культури.

– У нас достатня кількість пшениці, є 6-місячний запас в Україні до нового врожаю. Ми працюємо з фермерами і агрокомпаніями, проводимо щотижневий аналіз, як потрібно вести політику в експорті продовольства, зерна зокрема. Якщо ми не здійснимо експорт в тих обсягах, в яких повинні при 6-місячних запасах, які маємо, ми отримаємо зерно, яке нам доведеться викинути в сміття. Агрокомпанії і бюджет втратять валютну виручку – ми і підприємства не зможемо отримати те, що планували, – сказав він під час Години запитань до уряду в Раді.

Прем’єр зазначив, що введення квотування на вивіз з України гречаної крупи було виправданим заходом, оскільки місяць тому на ринку були присутні “панічні настрої”.

– Ми ініціювали і підписали додаткові контракти з постачання в країни гречки і фактично ввели заборону на її експорт, – сказав він

За словами Шмигаль, незважаючи на весняну посуху, новий урожай зернових в Україні буде практично на рівні минулого року.

– Пішли дощі, очікуємо поліпшення прогнозу врожаю, – сказав він.

Нагадаємо, через засуху та відсутність дощів на Одещині, рівень води в артезіанських свердловинах суттєво знизився.

У населених пунктах ввели заборону на використання артезіанської води для поливу городів.