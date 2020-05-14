Через карантин можуть звільнити ув’язнених за ненасильницькі злочини

Міністерство юстиції України підготувало два законопроекти для розвантаження в’язниць під час пандемії коронавірусу.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що на розгляд до парламенту було направлено проекти законів про амністію та точкове звільнення.

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За словами міністра, закон про амністію передбачає, що на волю відпустять засуджених, які не вчиняли насильницьких злочинів.

– Це особи, які мають родичів похилого віку, колишні учасники АТО, які відбули більше третини покарання. Другий законопроект — процесуальний, він має дозволити судам частіше застосовувати покарання як відстрочку, – розповів Малюська.

Також він додав, що наразі є кілька підстав, де суд може присудити, наприклад, три роки позбавлення волі, але встановити відстрочку. Такі відстрочки пропонується робити частіше через поширення коронавірусу.

Розвантажити в’язниці планують для можливості ізоляції хворих та новоприбулих людей в окремих камерах.

За словами Дениса Малюськи, якщо закони ухвалять, на волі можуть опинитися близько 3 тис. засуджених, але не за тяжкі злочини.

Водночас він зазначив, що документи мають пройти усі необхідні етапи розгляду, але, за потреби, процедуру можуть пришвидшити.

– Наразі пенітенціарна система працює в особливому режимі через карантин. Проте не вистачає засобів захисту, а через контакт із зовнішнім світом хворіє багато співробітників, – повідомив міністр.

Також Денис Малюська зазначив, що було створено дільниці Слідчих ізоляторів у тюрмах, куди вивезли людей з переповнених СІЗО, отримавши так вільний резерв камер для ізоляції хворих на коронавірус.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що Денис Малюська на початку квітня анонсував, що в Україні планують звільнити 900 засуджених через коронавірус.