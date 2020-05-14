Фігуранта справи МН17 Харченка взяли під варту в Донецьку – ЗМІ

На початку квітня в Донецьку заарештували Леоніда Харченка – ключового фігуранта справи про катастрофу малайзійського Boing МН17.

Він – один з чотирьох обвинувачених у справі, яку наразі розглядає суд у Нідерландах.

У 2014 році Харченко мав позивний Крот і був командиром одного з підрозділів так званої ДНР.

У Нідерландах Леоніду Харченку висунули офіційні обвинувачення у причетності до катастрофи. Його підозрюють у доставці зенітно-ракетного комплексу Бук до місця пуску ракети та охороні ЗРК після його евакуації до РФ.

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Військового розвідника ”ДНР” затримали нібито за участь у незаконному обшуку 2014 року і незаконне зберігання зброї. Його утримують у ” Мін’юсті ДНР” у Донецьку на вул. Кобозєва, 4.

– За першим пунктом у потерпілих до нього претензій немає. За другим – цей пістолет йому 2019 року видали у Міністерстві держбезпеки для забезпечення особистої безпеки у справі МН17. Колишнього розвідника хочуть ізолювати, – кажуть ВВС його товариші.

Нагадаємо, Державна прокуратура Нідерландів звинувачує у вбивстві пасажирів рейсу MH17 трьох росіян і одного громадянина України, причетних до завезення Бука з РФ. Ніхто з них до суду не з’явився.