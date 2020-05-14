Карантин в Україні: що відбувається 14 травня (КАРТА)

В Україні станом на 14 травня кількість заражених коронавірусом зросла до 16 847 людей, за добу зафіксували ще 422 випадки.

Від коронавірусу в Україні померли 456 осіб, вилікувалися 4 143 заражених, зокрема 427 за останю добу.

Кількість людей, які видужали від Covid-19, перевищила кількість хворих за минулу добу в восьми областях України, також у восьми областях знизилася кількість хворих, ще в чотирьох – залишилася незмінною.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про розширене тестування на коронавірус. Нині його має підписати ще президент України Володимир Зеленський.

Київ

У Києві за добу 52 людини захворіли на Covid-19. Станом на 14 травня у столиці підтвердили 2 012 випадків коронавірусу. Серед нових випадків шість медиків.

Найбільша кількість інфікованих за увесь час у Печерському районі – 394. Водночас найбільший приріст хворих за минулу добу спостерігався у Дарницькому районі столиці.

Від початку карантину у Києві поліція склала майже 1 200 протоколів на порушників.

Транспорт у Києві

У Києві не підійматимуть ціну на проїзд у громадському транспорті після 22 травня, заявив мер Віталій Кличко.

– Ми не розглядаємо питання підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці. Для нас зараз головне – без ексцесів поновити повноцінну роботу транспорту, – сказав він.

Метро в Києві можуть не відкрити 25 травня, заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

– Я б не поспішав з цим рішенням. До кінця тижня Міністерство охорони здоров’я повинно підтвердити дати відкриття метро, чи накладаються вони на епідеміологічну ситуацію, щоб ми не брали на себе всю відповідальність за всі ризики. У будь-якому разі ризики ми ділимо з міською владою, – сказав міністр.

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Регіони

За минулу добу, 13 травня, на Полтавщині не виявили жодного нового випадку коронавірусу. Від початку карантину в області зафіксували 257 випадків Covid-19. Майже 100 із них – інфіковані в Кременчуці.

У Чернівцях динаміка інфікування коронавірусом стабільно важка, а міські лікарні заповнені, заявив мер Олексій Каспрук.

– Намагаємося десь там впихнути додаткові кілька десятків ліжок, для того, щоб приймати і лікувати хворих на коронавірус і важкі випадки пневмонії, – сказав він.

У Кривому Розі з 15 ніби-то самовільно виписаних головним лікарем лікарні № 4 пацієнтів з коронавірусом двоє померли. У лікарні працює комісія, аби дати оцінку діям керівництва закладу. Поки провину головного лікаря не доведено.

В Івано-Франківську в зв’язку з пом’якшенням карантинних заходів запрацювало все, що дозволено постановою Кабінету міністрів України, крім стоматологій, які відновлять роботу 22 травня.

Статистику поширення коронавірусу в областях України дивіться в матеріалі Фактів ICTV.