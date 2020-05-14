Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 14 травня у Києві підтвердили ще 52 випадки Covid-19. Загальна кількість хворих зросла до 2 012.
Хто захворів за останню добу:
- 31 жінка у віці від 18 до 81 року;
- 15 чоловіків від 23 до 80 років;
- чотири дівчинки у віці від 2 до 16 років і два хлопчики у віці 12 і 16 років.
Нині у районах Києва склалася така ситуація:
- Печерський район – 394 хворих, за добу +5;
- Шевченкiвський район – 141 хворих, за добу +2;
- Солом’янський район – 183 хворих, за добу +4;
- Дніпровський район – 186 хворих, за добу +8;
- Святошинський район – 127 хворих, за добу +3;
- Деснянський район – 200 хворих, за добу +7;
- Подільський район – 102 хворих, за добу +3;
- Голосіївський район – 174 хворих, за добу +7;
- Оболонський район – 152 хворих, за добу +2;
- Дарницький район – 353 хворих, за добу +11.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.
Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.
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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Нагадаємо, станом на 14 травня на коронавірус в Україні захворіли 16 847 людей, з них 422 – за добу. 427 людей вилікувалися.
В Україні вперше з початку пандемії зафіксували, що кількість тих, хто одужав, перевищила кількість нових випадків інфікування.