Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 14 травня у Києві підтвердили ще 52 випадки Covid-19. Загальна кількість хворих зросла до 2 012.

Хто захворів за останню добу:

31 жінка у віці від 18 до 81 року;

15 чоловіків від 23 до 80 років;

чотири дівчинки у віці від 2 до 16 років і два хлопчики у віці 12 і 16 років.

Нині у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 394 хворих, за добу +5;

– 394 хворих, за добу +5; Шевченкiвський район – 141 хворих, за добу +2;

– 141 хворих, за добу +2; Солом’янський район – 183 хворих, за добу +4;

– 183 хворих, за добу +4; Дніпровський район – 186 хворих, за добу +8;

– 186 хворих, за добу +8; Святошинський район – 127 хворих, за добу +3;

– 127 хворих, за добу +3; Деснянський район – 200 хворих, за добу +7;

– 200 хворих, за добу +7; Подільський район – 102 хворих, за добу +3;

– 102 хворих, за добу +3; Голосіївський район – 174 хворих, за добу +7;

– 174 хворих, за добу +7; Оболонський район – 152 хворих, за добу +2;

– 152 хворих, за добу +2; Дарницький район – 353 хворих, за добу +11.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.

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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, станом на 14 травня на коронавірус в Україні захворіли 16 847 людей, з них 422 – за добу. 427 людей вилікувалися.

В Україні вперше з початку пандемії зафіксували, що кількість тих, хто одужав, перевищила кількість нових випадків інфікування.