Литва допоможе Україні із засобами захисту для боротьби з Covid-19

На прохання України Литва відправила нам гуманітарну допомогу, а саме засоби захисту, які необхідні для боротьби з Covid-19.

Допомогу відправили в рамках Східного партнерства. Також її отримають Вірменія, Молдова та Грузія. Туди 14 травня вантаж відправили військовими літаками.

В Україну його доправлять наземним транспортом.

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У МЗС кажуть, що загалом на €100 тис. євро закупили понад 52 тис. щитків для обличчя. Їх виготовили у Литві.

Раніше у варшавському аеропорту імені Шопена приземлився найбільший вантажний літак у світі Ан-225 Мрія.

Український літак прибув із Китаю, доставивши вантаж медичного призначення, необхідного для боротьби з коронавірусом.

У Китаї на борт Ан-225 завантажили 7 млн медичних масок типу Р2, кількасот тисяч захисних комбінезонів і кількасот тисяч захисних шоломів для польських компаній.

Джерело: МЗС Литви