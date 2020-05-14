Литва допоможе Україні із засобами захисту для боротьби з Covid-19

На прохання України Литва відправила нам гуманітарну допомогу, а саме засоби захисту, які необхідні для боротьби з Covid-19.
Допомогу відправили в рамках Східного партнерства. Також її отримають Вірменія, Молдова та Грузія. Туди 14 травня вантаж відправили військовими літаками.
В Україну його доправлять наземним транспортом.
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У МЗС кажуть, що загалом на €100 тис. євро закупили понад 52 тис. щитків для обличчя. Їх виготовили у Литві.
Раніше у варшавському аеропорту імені Шопена приземлився найбільший вантажний літак у світі Ан-225 Мрія.
Український літак прибув із Китаю, доставивши вантаж медичного призначення, необхідного для боротьби з коронавірусом.
У Китаї на борт Ан-225 завантажили 7 млн медичних масок типу Р2, кількасот тисяч захисних комбінезонів і кількасот тисяч захисних шоломів для польських компаній.
Джерело: МЗС Литви